Icardi e uma proposta que o “Gala” não poderia recusar

O Galatasaray recebeu “de borla” um dos melhores goleadores do mundo. E o avançado argentino, que deu um passo atrás na carreira, tem mostrado que é jogador a mais para campeonato a menos.

Quando no cinema se fala de uma oferta que não se pode recusar, como falava Marlon Brando, há uma aura ameaçadora subjacente. Mas o PSG levou esta premissa a um novo domínio – mais literal – com uma proposta que o Galatasaray não poderia recusar, simplesmente porque era demasiado boa.

O PSG tinha Mauro Icardi no plantel e decidiu dizer ao “Gala” que não exigia um cêntimo para que os turcos ficassem com o goleador argentino. E mais: para que os turcos saíssem mesmo satisfeitos e não fossem para casa dizer mal do PSG, o clube gaulês não exigiu sequer que o “Gala” assegurasse o salário milionário de Icardi – ficou acordado que o PSG trataria de cerca de 90% da maquia. E esta era uma proposta que o Galatasaray não poderia recusar.

Vamos, primeiro, a alguns factos:

1) Icardi recebe 6,75 milhões de euros por temporada.

2) O Galatasaray paga-lhe 750 mil euros.

3) Icardi jogou 21 partidas.

4) Icardi marcou 15 golos.

Vamos, agora, a umas contas rápidas. Pago a 750 mil euros, Icardi está, virtualmente, a receber qualquer coisa como 50 mil euros por golo. Se tivermos em conta o contexto futebolístico e os valores forem analisados por essa perspectiva, este é um valor pouco mais do que irrisório.

Neste domingo, houve mais Icardi. O avançado de 30 anos marcou frente ao Besiktas (golo "à ponta-de-lança", no vídeo em baixo), o que significa que chegou aos tais 15 golos em 21 jogos. O problema é que o Besiktas também arranjou um “negócio da China” quando aceitou ficar com um rapaz chamado Vincent Aboubakar – o Al Nassr, que contratou Ronaldo, precisava de espaço para o jogador português e teve de arranjar colocação para o ex-FC Porto.

Icardi won’t stop scoring.

Another lethal finish.

Besiktas look hopeless. pic.twitter.com/mKHgiAd1ur — max (@MaxCamFB) April 30, 2023

Aboubakar, com 12 golos em oito jogos, tem provado, desde Janeiro, que o “casamento” com o Besiktas – e já é a terceira vez que se juntam – é sempre sinónimo de felicidade a dois.

O Besiktas venceu por 3-1 e, na Liga turca, ficámos com Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas separados por cinco pontos. Trata-se de ver, por outras palavras, se valerá mais a pena ter Icardi, ter Enner Valencia ou ter Aboubakar.

Passo atrás

No caso de Icardi temos de ter em conta que a distância para os 27 golos de Valencia se explica por ter chegado tarde e, sobretudo, por ter estado dois meses lesionado, em Novembro e Dezembro.

Sem ter chegado mais tarde e sem as lesões, mesmo tendo em conta que houve Mundial pelo meio, Icardi poderia ter feito dez ou 15 jogos. E o valor virtual que o “Gala” paga por cada golo seria ainda mais baixo – e este negócio seria, para o PSG, ainda mais embaraçoso, até porque custa a crer que não houvesse algum clube disposto a pagar: 1) qualquer coisa para ter Icardi; 2) mais do que 750 mil euros de salário mensal.

Em suma, estamos a falar de jogador a mais para campeonato a menos. Icardi não pertence àquele local e está, aos 30 anos, num momento estranho da carreira.

Ainda é goleador? Parece que sim. Continua disposto a jogar futebol? Também parece que sim, mesmo depois de uma temporada passada no banco, com apenas cinco golos marcados. Com um passo atrás, para ir marcar golos na Turquia, Icardi está a pedir um passo em frente – a Liga turca não é para ele.