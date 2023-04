Caso “atípico” no futebol: na direcção do Banheirense, as mulheres estão em maioria

Seja fora ou em casa, Olinda Gomes faz questão de acompanhar os seniores do Banheirense em todos os jogos. Quando se lhe pergunta a idade, atira um “tenho mesmo de dizer?”, antes de revelar: “76 anos.” É a mais velha das 14 mulheres que ocupam mais de metade da direcção do clube. Enquanto fala sobre a falange feminina da instituição, apoia-se na vassoura que utilizou uns minutos antes para deixar a rouparia impecável. Sussurra —há um homem do outro lado da parede, no bar — que, sem dúvida, aqui, o comando é delas: “As mulheres vão à frente, mesmo. Sabem o que é preciso e disponibilizam-se a fazer. Têm muito mais actividade que os homens.”

