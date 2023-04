Se skateparks chegassem aos telhados e ruas de Paris seriam assim

Nas imagens do atelier ūti architectes, os telhados dos edifícios parisienses transformam-se em skateparks que se multiplicam pela cidade. Ocupam ruas, garagens e edifícios residenciais. Parecem ter estado sempre ali, em harmonia com a restante arquitectura, mas na verdade nunca estiveram. Nem mesmo agora.

As fotografias na série The Hidden Skateparks of Paris foram geradas através da Midjourney, ferramenta de inteligência artificial que gera imagens a partir de descrições de texto, e marcam uma das primeiras experiências dos arquitectos Gabriel Vuillemin e Victoria Ayayi com este processo.

“Tenho muito interesse na capacidade de a inteligência artificial criar imagens quase fotorrealistas, que nos fazem duvidar durante alguns segundos da veracidade da realidade que estamos a ver”, explica Gabriel, em reposta ao P3. “Tendo crescido aqui com a cultura do skate, que está profundamente enraizada em certos lugares icónicos da cidade, foi uma oportunidade para explorar e ter um novo olhar sobre Paris enquanto arquitecto.”