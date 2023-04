Nove crianças feridas em despiste de autocarro em Felgueiras

O despiste de um autocarro de transporte escolar em Sousa, concelho de Felgueiras, distrito do Porto, provocou esta quarta-feira ferimentos leves em nove crianças e num adulto, adiantou à Lusa fonte da corporação de bombeiros local.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Felgueiras, no total foram assistidas dez pessoas, sendo o adulto o motorista do autocarro.

Os feridos, todos considerados leves, foram transportados para as unidades hospitalares de Penafiel e Guimarães, acrescentou.

Após o alerta para o despiste, pelas 19h24 de quarta-feira, fonte do Comando Sub-regional de Tâmega e Sousa tinha adiantado a existência de nove feridos.

Os Bombeiros Voluntários de Felgueiras estiveram no local com 35 operacionais e seis viaturas, bem como duas equipas do INEM.

A investigação às causas do acidente está agora a cargo da GNR.