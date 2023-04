Um teenager entre Andrey Rublev e o ambicionado título

Andrey Rublev vai ter uma segunda oportunidade de triunfar no Rolex Monte-Carlo Masters, depois de, há dois anos, perder o derradeiro encontro com Stefanos Tsitsipas. Neste sábado, o actual número seis do ranking mundial venceu o norte-americano Taylor Fritz e tornou-se no quinto jogador a ganhar uma meia-final no Monte-Carlo Country Club depois de ceder o set inicial, imitando Dominik Hrbaty, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Kei Nishikori. Mas pela frente vai ter Holger Rune, o primeiro teenager a chegar à final monegasca desde Rafael Nadal, em 2006.

O dinamarquês de 19 anos realizou uma exibição fantástica dadas as condições adversas para superar Jannik Sinner (8.º mundial), pelos parciais de 1-6, 7-5 e 7-5. O italiano de 21 anos dominou o primeiro set de forma autoritária, mas Rune (9.º) soube aproveitar as suas primeiras oportunidades de break no segundo set para entrar na discussão do encontro. E também tirou partido da relação conflituosa com os fãs de Sinner, que lhe deu uma energia extra para fechar o encontro de duas horas e 46 minutos, sob vento, chuva e frio.

Cinco meses depois de vencer Novak Djokovic na final do torneio de Paris, Rune tem a possibilidade de somar um segundo título Masters 1000, tendo como último adversário Rublev, a quem venceu nessa mesma semana, mas perdeu, em Janeiro, em cinco sets (11/9 no tie-break do quinto set) no Open da Austrália.

Na primeira meia-final, em que se registaram 83 erros não forçados, Rublev (6.º) derrotou Taylor Fritz (10.º), por 5-7, 6-1 e 6-3. O russo, que conta com o fisioterapeuta português Carlos Costa na equipa técnica, reagiu bem à perda do primeiro set, em que serviu a 5-4, e foi o mais consistente nas partidas seguintes, nas quais concretizou cinco de 14 break-points.

Em Barcelona, já foi realizado o sorteio do quadro principal de 56 jogadores do torneio ATP 500, que ditou o bielorrusso Ilya Ivashka (74.º) como primeiro adversário de Nuno Borges (63.º). O vencedor deste duelo terá como segundo oponente Carlos Alcaraz (2.º), o mais cotado tenista da prova e isento da ronda inicial.

No Jamor, Portugal derrotou a Geórgia, por 2-0, e garantiu a subida ao Grupo I da Billie Jean King Cup. Inês Murta somou o primeiro ponto ao vencer Sofia Shapatava, por 6-3, 7-6 (7/5). A vitória de Portugal ficou concretizada graças a Francisca Jorge, que derrotou Ekaterine Gorgodze, por 7-5, 6-3.

“Foi uma semana perfeita. Vencemos cinco grandes equipas. Tivemos alguns momentos de aperto, mas conseguimos sempre dar a volta. Enfrentámos uma equipa da Geórgia bastante perigosa e vencemos sem perder sets, o que mostra o quanto esta equipa cresceu ao longo dos dias. Acabámos com um público a puxar por nós, como tínhamos pedido, e acabámos a jogar muito bem”, resumiu Neuza Silva, capitã de Portugal que, seis anos depois, em 2024, vai regressar à segunda divisão do ténis mundial.