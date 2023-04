Chuvas intensas deixam Florida com água pelos joelhos

As chuvas fortes no estado norte-americano da Florida deixaram as estradas de Fort Lauderdale cobertas de água, inundando não só as ruas mas também casas e veículos. Foram ainda registados danos em várias infra-estruturas.

Os carros ficaram impedidos de circular devido à quantidade de água nas ruas e os cidadãos viram-se com água pelos joelhos. Pelo segundo dia consecutivo, um dos aeroportos mais movimentos dos Estados Unidos (Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood) ficou também encerrado, retendo dezenas de milhares de passageiros.

Quando Jim Hammond, de 53 anos, chegou a casa na quarta-feira depois do trabalho, a água chegava-lhe pelo joelho. “O sofá estava a flutuar”, disse, citado pelo jornal The Washington Post. “As coisas estavam a flutuar pela casa, e foi a primeira vez nos 25 anos em que vivo aqui que vi algo assim.” Apesar da intensidade das chuvas, não há registo de feridos e mortos.

Segundo o Washington Post, mais de um terço da quantidade de chuva que cairia num ano em Fort Lauderdale caiu em apenas 12 horas, na quarta-feira, o que gerou aquilo a que os meteorologistas chamam de “umas cheias de uma em 1000”. Os meteorologistas explicam que este tipo de fenómenos se está a tornar mais intenso e mais frequente por causa do aquecimento global e das alterações climáticas.