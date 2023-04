Crise climática: cientistas vendam estátuas, que ficaram “tão cegas quanto os líderes de hoje”

Faz lembrar uma cena do livro Ensaio Sobre a Cegueira, de José Saramago, mas aqui é activismo climático: alguns cientistas e cidadãos vendaram centenas de estátuas no domingo, fazendo com que ficassem "tão cegas quanto os líderes de hoje". Os cientistas, que vendaram estátuas em várias cidades europeias (e não só), pretendem apelar à inacção e "cegueira" climática por parte dos líderes mundiais. Da Alemanha a Espanha ou a França, a acção decorreu no fim-de-semana em dez países, segundo um comunicado enviado pela organização Scientist Rebellion.

Os cientistas dizem que têm feito soar os alarmes há décadas; mas, criticam, os governos não têm ouvido. "E, ano após ano, as emissões globais [de gases com efeito de estufa] continuam a aumentar", lê-se no email enviado pelo movimento de cientistas. A urgência necessária fica evidente nas conclusões do relatório publicado recentemente pelo IPCC, dizem.

A Scientist Rebellion é uma organização de cientistas e académicos de mais de 32 países que estão preocupados com a crise climática e com a falta de respostas por parte dos decisores políticos. É composto por cientistas (ou pessoas com algum tipo de ligação à academia e ciência) que se envolvem em acções de desobediência civil.