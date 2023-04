Com três tiros, Sporting afundou o Santa Clara

O favoritismo recaía por inteiro sobre o Sporting e, perante um Santa Clara à deriva, a história do duelo entre lisboetas e açorianos ficou resolvida em duas dezenas de minutos. A atravessar a melhor fase da época - quinta vitória consecutiva no campeonato com afastamento do Arsenal da Liga Europa pelo meio -, a equipa de Rúben Amorim impôs à formação de Ponta Delgada mais uma derrota (3-0, com golos de Paulinho, Trincão e Edwards) e fica à espera de deslizes da concorrência (FC Porto e Sp. Braga) para se aproximar dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

Dezasseis dias depois de empatar com o Arsenal em Londres, o Sporting regressou à competição com novidades. Sem Bellerín e Esgaio, a escolha de Arthur Gomes para fazer toda a ala direita não surpreendeu, mas Amorim, que na próxima quarta-feira terá uma deslocação difícil a Barcelos em partida em atraso da jornada 25, optou por deixar St. Juste e Morita no banco, enquanto Coates ficou na bancada.

Numa espiral negativa que não parece ter fim à vista – dois pontos nas últimas 13 jornadas -, o Santa Clara apostou numa revolução para curar os seus problemas. No entanto, o remédio Danildo Accioly não teve qualquer efeito. Com seis alterações no “onze” - entraram Sagna, Paulo Henrique, Bobsin, Tagawa, Bruno Almeida e Gabriel Silva -, o Santa Clara mostrou os mesmos problemas dos últimos jogos: ingenuidade q.b. e debilidades defensivas óbvias.

Com Trincão, Edwards e Paulinho sempre bem apoiados por Pedro Gonçalves, o Sporting pegou no jogo desde o apito inicial e, perante um rival que apenas se preocupava em fechar os caminhos para a sua baliza, marcou na primeira grande oportunidade: aos 14’, Trincão conquistou um livre, Pedro Gonçalves cobrou a falta de forma precisa e Paulinho, de cabeça, marcou pela terceira jornada consecutiva.

Um erro de Inácio três minutos depois - Arthur impediu que Allano tivesse a oportunidade de ameaçar Adán - ainda deixou no ar a sensação que os micaelenses podiam reentrar na discussão do resultado. Porém, com erros na construção sucessivos, a equipa de Accioly afundou-se um pouco mais. Aos 21’, um passe displicente de Bruno Almeida resultou num presente que Edwards (quinta assistência na prova) e Trincão (quinto golo no campeonato) agradeceram.

Com 2-0 a meio da primeira parte, o Sporting começou a pensar mais no jogo de Barcelos, mas, até ao intervalo, Inácio (acertou na barra) e Paulinho não tiveram pontaria para acabar com as (poucas) dúvidas que ainda restavam.

Ao intervalo, Amorim geriu o esforço dos seus defesas (St. Juste no lugar de Inácio), enquanto Accioly tentou corrigir a permeabilidade a meio-campo (Bruno Jordão substituiu Bobsin). Todavia, os açorianos continuaram a meter água por todos os lados. Sem ter que colocar muita velocidade, ao Sporting bastava pressionar o portador da bola para forçar o erro: aos 51’, foi Sagna a oferecer a bola a Paulinho e o avançado assistiu Edwards para o 3-0.

Em cima da hora de jogo, Bruno Almeida testou pela primeira vez Adán, mas a partida já estava resolvida e dava para tudo. Nos últimos 20 minutos, Matheus Reis, Pedro Gonçalves, Ugarte e Edwards tiveram direito a descanso - Luís Neto, que não jogava desde 10 de Setembro, regressou à competição -, e, com as duas equipas à espera do apito final, o jogo perdeu qualquer interesse, mas as oportunidades continuaram a ser quase um exclusivo “leonino”: no minuto 90, o Santa Clara criou a única ocasião da partida.

Positivo/Negativo Positivo Pedro Gonçalves Não marcou, mas pautou todo o jogo ofensivo dos “leões”. De novo com funções mais recuadas no terreno, Pedro Gonçalves soube aproveitar as facilidades dadas pelos açorianos para se destacar no apoio ao ataque do Sporting. Negativo Santa Clara É difícil encontrar uma luz ao fundo do túnel para a equipa açoriana. A forma como o Santa Clara se exibiu em Alvalade é o reflexo de um plantel descrente, que já não parece acreditar que será possível evitar a despromoção.

De forma muito tranquila, o Sporting terminou o quarto jogo consecutivo sem sofrer golos na I Liga, confirmando o bom momento, enquanto para o Santa Clara o poço parece não ter fundo.