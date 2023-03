PJ sobre ataque no Centro Ismaili: “Estão afastados todos os sinais de terrorismo”

A Polícia Judiciária já interrogou o autor do ataque no Centro Ismaili em Lisboa que fez duas vítimas mortais e diz que tudo aponta para que o refugiado afegão tenha tido um surto psicótico.

O director nacional da Polícia Judiciária disse esta manhã que estão "afastados todos os sinais" de que o crime cometido ontem por um refugiado afegão no Centro Ismaili em Lisboa tenha tido motivação religiosa fruto de uma radicalização do indivíduo.

"Não há o mínimo indício, um único sinal, que permita afirmar que estamos perante a radicalização de uma pessoa", afirmou Luís Neves em conferência de imprensa. "Está afastado o crime de terrorismo."

O director nacional da PJ explicou que a investigação conseguiu mapear a vida deste homem desde o Afeganistão, de onde fugiu com a mulher e os três filhos, passando pela Grécia, onde a mulher morreu num incêndio no campo de refugiados de Lesbos, até chegar a Portugal em 2021 com os três filhos menores.

"Tinha um modus vivendi ocidentalizado, os filhos estavam numa escola sem grilhetas de uma educação radicalizada", explicou, para salientar que foram analisados os costumes, a vivência e as partilhas feitas por este homem. A informação que foi partilhada com as autoridades gregas revelou isso mesmo.

Luís Neves sustentou que ainda há perguntas às quais faltam respostas, mas que "todos os indícios apontam para um crime de natureza comum". Para revelar que "o que pode estar aqui em causa, e só uma perícia psiquiátrica" o poderá confirmar de facto, é que "estamos perante um momento de um surto psicótico, que terá levado a que este trágico acidente possa ter ocorrido".

Todas estas conclusões são assentes em declarações do próprio autor dos crimes, com quem a Polícia Judiciária já falou, "do seu entorno" e das informações todas que foram recolhidas tanto em Portugal como no Afeganistão e na Grécia.