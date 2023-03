Sporting vence Benfica no futebol feminino em dia de recorde

O Sporting derrotou o Benfica neste domingo por 1-0, no Estádio da Luz, em jogo a contar para a 17.ª jornada do campeonato nacional, colocando assim um ponto final numa série de vitórias seguidas das "águias" em derbies e impondo o primeiro desaire das benfiquistas na prova.

A partida ficou também marcada por um novo recorde de assistência de um jogo de futebol feminino em Portugal: 27.221 espectadores nas bancadas do Estádio da Luz. O anterior recorde era de 15.204 adeptos, num encontro solidário disputado pelos rivais de Lisboa no Estádio do Restelo, em Março de 2019.

A primeira parte do encontro não teve muitas ocasiões de perigo junto das balizas, com o Benfica mais dominador e o Sporting mais na expectativa, apostando, sobretudo, em transições rápidas para o ataque.

No segundo tempo, as coisas mudaram aos 62', quando Ana Capeta recebeu a bola no corredor direito do ataque do Sporting, tocou para Maiara Niehues e a brasileira invadiu a grande área das "águias", rematando cruzado e de pé direito, sem hipóteses para Rute Costa.

Em desvantagem no marcador, o Benfica foi à procura do empate, mas com maior ou menor dificuldade, o Sporting resistiu e conquistou o triunfo.

Com este resultado, o Benfica segue na liderança isolada do campeonato nacional, com 48 pontos. Já o Sporting alcançou o Sp. Braga no segundo lugar, somando os mesmos 39.