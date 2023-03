Ronaldo a caminho dos 20 anos e dos 200 jogos

Quando vimos Cristiano Ronaldo a caminhar pelo interior do estádio Al-Thumama, em Doha, não foram poucos os que pensaram que ele não voltaria a vestir a camisola da selecção portuguesa. Ele próprio incluído, como admitiu há poucos dias. “Não vou mentir”, começou por dizer numa conferência de imprensa. “Na nossa vida temos de colocar tudo em cima da balança. Pensei, reflecti, tive bastante tempo para pensar…” Quatro meses depois dessa despedida do Mundial, Ronaldo voltou, sem nunca se ter ido embora, e bateu mais um recorde, o de futebolista mais internacional de sempre.

Mas como também disse nessa conferência de imprensa, Ronaldo quer mais. Ele já tem os recordes de maior goleador da história das selecções (120 golos) e de jogos realizados (198), e o que se segue já não será tanto um recorde, mas um número simbólico e uma efeméride, dois números que testemunham a sua longevidade como futebolista (ainda) de topo: os 200 jogos pela selecção e os 20 anos.

Se não houver nenhuma falha, Ronaldo irá chegar às duas centenas de jogos pela selecção a 20 de Junho deste ano, em Reiquejavique, frente à Islândia, a contar para a qualificação para o Euro 2024. Dois meses depois, a 20 de Agosto, terão passado 20 anos desde que se estreou. Foi num encontro particular frente ao Cazaquistão, em Chaves, em que Ronaldo, com o 16 nas costas, entrou para o lugar de Rui Costa no início da segunda parte. Vinte anos depois, Rui Costa está perto dos 51 e é presidente do Benfica, Ronaldo continua a jogar.

Já agora, o primeiro golo de Ronaldo pela selecção portuguesa, aconteceu logo no primeiro jogo oficial, numa derrota por 1-2 com a Grécia no jogo de abertura do Euro 2004. O jogo 100 aconteceu a 16 de Outubro de 2012, num triunfo por 1-0 sobre a Irlanda do Norte durante a qualificação para o Mundial 2014. E o golo 100 pela selecção foi num jogo da Liga das Nações a 9 de Setembro de 2020, frente à Suécia, na conversão de um livre directo – estávamos ainda em confinamento e não havia público nas bancadas.

Os dois golos que marcou nesta quinta-feira em Alvalade fizeram do Liechtenstein a 47.ª selecção a sofrer golos de CR7. O adversário do próximo domingo, o Luxemburgo é a selecção que sofreu mais com a pontaria do agora avançado do Al-Nassr: nove golos em dez jogos.