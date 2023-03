Bayern avança para Tuchel antes que alguém se antecipe

Ser campeão já não basta para um treinador do Bayern Munique ter segurança no trabalho. Os bávaros ganham como poucos clubes na Europa, mas ser campeão na Bundesliga é mesmo o mínimo esperado por quem quer que esteja no cargo. Julian Nagelsmann foi campeão na época passada, naquele que foi o décimo título consecutivo do Bayern, mas o clube entendeu que o jovem técnico de 35 anos, depois da derrota no último fim-de-semana com o Bayer Leverkusen, já não tinha condições para continuar. E não demorou tempo nenhum a encontrar substituto: avançou para Thomas Tuchel, antes que alguém chegasse a ele primeiro.

Nada ainda é oficial, mas já foi noticiado no jornal germânico Bild e por “insiders” bem informados e reproduzido por toda a imprensa europeia. Sai Nagelsmann, entra Tuchel, que estava sem trabalho depois de ter saído do Chelsea em Agosto do ano passado e era tido como alvo para a próxima época de vários “gigantes” que podem ficar sem treinador, como o Real Madrid (Ancelotti tem sido ligado à selecção brasileira), o PSG, ou o Tottenham, que despediu Antonio Conte e tem um interino ao comando.

Segundo o Bild, o Bayern achou que o treinador era o principal culpado pelos maus resultados da equipa, que está em segundo lugar na Bundesliga, um ponto atrás do Borussia Dortmund. E decidiu que era melhor avançar para a mudança durante a pausa das selecções, para dar algum tempo de trabalho ao novo treinador (Tuchel) de preparar o “der klassiker” com o Borussia a 1 de Abril no Allianz Arena.

É justo dizer que nem os jogadores do Bayern sabiam, a avaliar pela reacção de João Cancelo, quando confrontado com a notícia após o Portugal-Liechtenstein. “Não sabia. Fico um pouco surpreendido. Agradeço ao mister Nagelsmann, foi ele que me quis no Bayern. Apanhou-me desprevenido. Quando chegar, vou tentar encaixar ao máximo os conceitos do novo treinador. Espero que corra bem, temos muitos jogos importantes e o Bayern é sempre uma equipa que está pronta a ganhar tudo”, disse o lateral emprestado pelo Manchester City aos bávaros.

Nagelsmann chegou ao Bayern em 2021 com a fama de menino-prodígio dos bancos. Começou a treinar na Bundesliga em 2016 aos 28 anos, com o Hoffenheim, o técnico mais novo de sempre na liga alemã. Salvou a equipa da despromoção e, na época seguinte, levou o Hoffenheim ao quarto lugar e às pré-eliminatórias da Champions – foi eliminado pelo Liverpool. Em 2017-18, levou o Hoffenheim ao terceiro lugar e saiu para o RB Leipzig, onde esteve duas épocas.

Em 2021, o Bayern pagou ao clube da Red Bull 25 milhões de euros para ficar com Nagelsmann, que iria ocupar o lugar deixado vago por Hansi Flick, o novo seleccionador alemão. E, como todos os seus antecessores na última década, foi campeão, ganhando ainda duas Supertaças. Na presente temporada, a época não tem sido um desastre completo, como prova a presença nos quartos-de-final da Liga dos Campeões às custas do PSG. Mas, internamente, o Bayern tem sido menos eficiente do que é costume – 15 vitórias, sete empates e três derrotas na Bundesliga. E perdeu a liderança para o Borussia na jornada anterior.

Sai Nagelsmann, entra Tuchel, que é um desejo antigo do Bayern – os bávaros estavam interessados nele em 2018, mas o técnico aterrou no PSG. Tuchel, de 49 anos, tem tido uma carreira em ascensão, desde o Mainz até ao Borussia Dortmund (onde substituiu Jurgen Klopp), avançando depois para o PSG (onde conquistou seis títulos, incluindo dois campeonatos) e para o Chelsea (onde ganhou a Champions).

Tuchel será o oitavo técnico do Bayern desde 2011-12, época em a formação de Munique começou a sua série de dez títulos consecutivos. Na última década, foi Guardiola quem esteve mais tempo no cargo, aguentando três épocas consecutivas. Mas a lista é longa e distinta, incluindo ainda nomes como os de Jupp Heynckes, Carlo Ancelotti ou Hansi Flick, ou outros menos conhecidos como Niko Kovac e Willy Sagnol.