Rostos da Aldeia. Vanessa Sousa, a socióloga de Campo Benfeito

Neste episódio vamos até Campo Benfeito, uma aldeia do concelho de Castro Daire em plena Serra de Montemuro e vamos conhecer Vanessa Sousa. Vanessa nasceu em Lisboa, mas quando lhe perguntavam de onde era, respondia sempre que era de Campo Benfeito, a terra dos avós. E ao contrário da mãe, que considerava a aldeia o “fim do mundo”, Vanessa acredita que a aldeia é o princípio de tudo. E quis tanto recuperar a casa da avó e mudar-se para Campo Benfeito que chegou a ir de avião todas as semanas para dar aulas na Universidade de Faro. Hoje gere um Alojamento Local e tem planos para criar um projecto comunitário de desenvolvimento social.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo. A locução é da Sónia Borges.