Árbitro invalida golo depois de ver repetição num telemóvel

Num jogo da II divisão do Egipto, o juiz da partida saiu sob escolta policial e com um dos clubes a ameaçar protestar o jogo.

Um árbitro invalidou um golo tardio, num jogo da segunda divisão do Egipto, na sexta-feira, depois de ter visto a repetição do lance... no telemóvel de um dos membros do staff de apoio à partida.

Sem o apoio do videoárbitro (VAR) nos jogos do segundo escalão do futebol egípcio, o árbitro Mohamed Farouk recorreu ao telemóvel de um espectador durante o encontro entre o Suez e o Al-Nasr.

Os jogadores do Al-Nasr já festejavam o golo que seria o da igualdade, mas os anfitriões protestaram o lance, alegando mão na bola. Depois de um longo período despendido a rever as imagens no telemóvel, o árbitro decidiu não validar o golo.

Depois do incidente, foram dados 15 minutos de tempo de compensação e o Suez acabou por vencer a partida por 3-1.

No final do encontro, o árbitro abandono o terreno de jogo sob protecção policial e debaixo de protestos dos jogadores e staff do Al-Nasr, que ameaçam avançar com a impugnação do jogo por violação dos regulamentos.