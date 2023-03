Olhar os lírios no campo

O sol tem raiado em força e a cabeça começa a pedir chapéu. Regressaram cheias de pressa as primeiras andorinhas e os campos tingem-se de amarelo e lilás. O lilás brota sobretudo dos lírios minúsculos que irromperam da terra com a pontualidade do costume, e os amarelos, dominantes, pintam as mais variadas plantas: macelas, canavouras, escorcioneira, mostarda-brava, dentes-de-leão… – pragas silvestres, algumas, que se renovam todos os anos ao sabor do vento que lhes espalha as sementes – prevendo-se que sequem dentro em pouco se, entretanto, não voltarem as chuvas. O tempo acelera.

