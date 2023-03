A pedofilia, noutro tempo

“Pedofilia” é a palavra que designa, no nosso tempo, um mal absoluto, a monstruosidade das agressões e abusos sexuais sobre crianças. Os testemunhos que podemos ler no relatório da comissão independente que investigou as práticas pedófilas no seio da Igreja Católica conferem à palavra o grau mais elevado da pedocriminalidade. Tratando-se de actos praticados por homens sobre crianças e adolescentes maioritariamente do sexo masculino, torna-se demasiado fácil deduzir daí uma relação, que muitos gostam de estabelecer, entre pedofilia e homossexualidade. Devemos, no entanto, perceber que eram quase exclusivamente as crianças do sexo masculino que estavam sob a tutela das instituições da Igreja, pelo que era o corpo de rapazinhos e adolescentes que se oferecia como objecto para a satisfação de prazeres sexuais para os quais é muito pouco pertinente a diferença entre homossexualidade e heterossexualidade.

