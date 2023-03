Representante da República pediu à IL para manter “estabilidade política” nos Açores

O Representante da República para os Açores alertou a Iniciativa Liberal (IL) para a necessidade de garantir a estabilidade política na região, avisando que não deseja interferir no funcionamento da Assembleia Legislativa Regional.

Após ter recebido a comunicação formal da IL a dar conta do rompimento do acordo de apoio ao Governo dos Açores com base na falta de cumprimento do mesmo, o Representante da República, Pedro Catarino, respondeu ao deputado da IL na região, Nuno Barata, a pedir que este tenha em conta o “superior interesse dos Açores”, segundo a carta a que o PÚBLICO teve acesso.

Numa resposta breve, Catarino avançou ter “tomado a devida nota” da denúncia do acordo de incidência parlamentar com o PSD, “respeitando” a posição assumida pela IL, mas descartou qualquer intervenção da vida política regional.

"Não desejando interferir no funcionamento e competências da Assembleia Legislativa, permito-me sublinhar os valores da estabilidade política e do regular funcionamento dos órgãos de poder regional em prol dos superiores interesses dos Açores”, vincou Catarino, antes de deixar um recado aos liberais: “(...) Estando convencido de que a IL continuará a ter em conta tais valores na sua participação nos trabalhos da Assembleia Legislativa.”

A missiva do Representante da República, que permaneceu em silêncio ao longo de todo o processo, foi enviada no dia seguinte à entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa ao PÚBLICO/RTP, em que o Presidente da República descartou a dissolução do parlamento açoriano: "Não se coloca neste momento aquilo que levaria à intervenção do presidente", afirmou.

A dissolução de um parlamento regional exige a intervenção directa do Presidente da República, apesar de ser o Representante da República a indigitar os governos regionais. Desde o início da crise política que a posição de Pedro Catarino foi aguardada com grande expectativa na região, uma vez que a indicação de José Manuel Bolieiro como presidente do Governo Regional foi justificada com a existência de uma maioria absoluta no parlamento.

Em 2020, Catarino indigitou directamente o segundo partido mais votado nas eleições regionais, o PSD, em detrimento do primeiro, o PS, porque, explicou então, cabe ao Representante da República “avaliar objectivamente as perspectivas de estabilidade”. Uma posição que foi considerada um atropelo à Assembleia Regional por parte do anterior presidente do executivo açoriano, o socialista Vasco Cordeiro.

Na altura, a decisão do Representante da República foi encarada como uma forma de Marcelo Rebelo de Sousa evitar o sucedido em 2015, quando Cavaco Silva indicou Passos Coelho para primeiro-ministro e o governo acabou derrubado no Parlamento 27 dias depois.

Nos Açores, para já, com o Representante da República a assumir formalmente que não vai intervir, e não sendo provável a apresentação de uma moção de censura ou de confiança, a crise política fica congelada até ao próximo orçamento regional.