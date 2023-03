P24. O que nos diz o incidente com o Mondego sobre o estado da Marinha?

Entrava água no navio-patrulha Mondego e o único motor operacional da embarcação necessitava de manutenção há cerca de 2000 horas. Estas são algumas das queixas enviadas pelos 13 militares da guarnição ao chefe de gabinete do chefe de Estado-Maior da Armada (CEMA), almirante Henrique Gouveia e Melo, no qual fundamentaram, no passado sábado, o incumprimento da ordem de largada para a missão de acompanhamento de um navio russo a norte de Porto Santo, na Madeira. Neste P24 ouvimos o jornalista Nuno Ribeiro.

