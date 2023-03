Sporting tranquilo antes da viagem a Londres

O Sporting precisava de uma noite assim. Antes das mais do que certas dificuldades que irão encontrar na próxima quinta-feira em Londres frente ao Arsenal, os “leões” ultrapassaram sem grandes dificuldades o Boavista, com um triunfo por 3-0 em Alvalade a contar para a 24.ª jornada da I Liga.

Num jogo de sentido único, o da baliza do Boavista, a equipa de Rúben Amorim ficou a dever a si própria mais uma mão cheia de golos, mas não foi por isso que deixou de ser uma noite tranquila em casa.

Neste reencontro com a equipa de Petit, o Sporting tinha algumas contas a ajustar, uma derrota em Setembro passado, no Bessa, que quebrara um bom momento dos “leões”. Já o Boavista queria repetir esse momento em Alvalade para reforçar a sua posição a meio da tabela, mas já se sabe que esta equipa é uma coisa a jogar em casa (20 pontos) e outra a jogar longe do Porto (10 pontos). E o Sporting poucos pontos deixa fugir em Alvalade.

Chermiti voltou ao ataque da equipa de Rúben Amorim e quase foi feliz logo ao primeiro minuto. Jogada de Morita pela esquerda e o jovem ponta-de-lança, que se diz estar na lista de Roberto Martínez para a selecção, cabeceou para uma bela defesa de Bracali, desviando a bola para o poste.

Era uma declaração de intenções do Sporting que seria materializada em golos da forma mais espectacular possível aos 17’. Nuno Santos apanhou a bola a saltitar na área e, com o pé esquerdo por trás da perna direita, atira à baliza, sem qualquer hipótese para Bracali – a isto chama-se um golo de letra e golos destes costumam ganhar prémios.

Mas o Sporting não ficou por aqui. Alguém tinha de jogar, já que o Boavista nem sequer apareceu. Não fez nada para ameaçar a baliza de Franco Israel, o jovem uruguaio que se estreou no campeonato, no lugar do lesionado Adán. Pelo contrário, criou perigo na própria baliza. Num contra-ataque “leonino” conduzido por Nuno Santos, Salvador Agra coloca-se entre a bola e Pedro Gonçalves, mas o seu corte vai na direcção da própria baliza.

Um 2-0 antes do intervalo até parecia curto para um jogo tão desequilibrado. E continuou a ser curto para o que aconteceu na segunda parte, em que a relação de forças continuou igual. Muito Sporting, nenhum Boavista. Esgaio ainda tentou fazer uma boa imitação de Porro numa jogada individual que terminou com um remate à trave.

O jogo prosseguiu em ritmo de treino, com Amorim a poupar as pernas de alguns jogadores que serão importantes para o jogo do Arsenal a meio da semana. E Petit nunca conseguiu mudar o que quer que fosse a partir do banco.

Positivo/Negativo Positivo Ugarte Havia muito para destacar nesta exibição do Sporting. A “letra” de Nuno Santos, a grande forma de Esgaio, ou a maturidade do jovem Diomandé. Mas escolhemos o uruguaio, um “monstro” no meio-campo. Com ele a jogar, o Sporting é uma equipa diferente. E melhor. Negativo Boavista Nada. Zero. Já se sabe que o Boavista é uma equipa frágil longe do Bessa, mas em Alvalade esteve perto de ser uma não-equipa. Não criou perigo e nem sequer conseguiu formar uma muralha defensiva para impedir o Sporting de marcar. Não fosse alguma falta de pontaria “leonina” em lances de baliza aberta e tinha sofrido duas ou três vezes mais golos.

Mesmo a fechar, Paulinho, que entrou para o lugar de Chermiti, ainda deixou a sua marca, empurrando para a baliza um belo cruzamento de Esgaio e fechando uma noite de paz em Alvalade.