Porque é que temos tanto medo de palhaços? Eis o que descobrimos

Tens medo de palhaços? Não estás sozinho. A coulrofobia, ou o medo ou aversão a palhaços, é um fenómeno amplamente reconhecido. Estudos indicam que este medo está presente tanto entre adultos como em crianças, em muitas culturas diferentes. No entanto, não é bem compreendido devido a uma falta de investigação focalizada.

Embora tenham sido apresentadas na literatura académica numerosas explicações possíveis sobre a fobia, nenhum estudo tinha investigado especificamente as suas origens. Assim, partimos para descobrir as razões pelas quais as pessoas se assustam com palhaços, e para compreender a psicologia por detrás disto. Também quisemos explorar o quão comum é o medo dos palhaços nos adultos e olhar para a gravidade do medo naqueles que o relataram.

Para tal, elaborámos um questionário psicométrico para avaliar a prevalência e a severidade da coulrofobia. O questionário The Fear of Clowns foi preenchido por uma amostra internacional de 987 pessoas com idades compreendidas entre os 18 e os 77 anos.

Mais de metade dos inquiridos (53,5%) disseram que tinham medo de palhaços, pelo menos em certa medida, com 5% a dizer que tinham "muito medo" deles. Curiosamente, esta percentagem de medo extremo de palhaços é ligeiramente mais elevada do que as relatadas para muitas outras fobias, tais como animais (3,8%), sangue/injecção/lesões (3,0%), alturas (2,8%), água parada ou eventos meteorológicos (2,3%), espaços fechados (2,2%), e voar (1,3%).

Também descobrimos que as mulheres têm mais medo dos palhaços do que os homens. A razão para esta diferença não é clara, mas reflecte descobertas da investigação sobre outras fobias, tais como o medo de cobras e aranhas. Descobrimos também que a coulrofobia diminui com a idade, o que mais uma vez coincide com a investigação de outros medos.

As origens deste medo

O nosso passo seguinte foi explorar as origens do medo das pessoas em relação aos palhaços. Foi dado um questionário de acompanhamento aos 53,5% que tinham relatado pelo menos algum grau de medo de palhaços. Este novo conjunto de perguntas relacionava-se com oito explicações plausíveis para as origens deste medo, como se segue:

Uma sensação estranha ou perturbadora devido à maquilhagem dos palhaços que os faz parecerem não-humanos. Uma resposta semelhante é por vezes vista com bonecos ou manequins. Os traços faciais exagerados dos palhaços transmitem uma sensação directa de ameaça. A maquilhagem de palhaço esconde sinais emocionais e cria incerteza. A cor da maquilhagem de palhaço lembra-nos a morte, infecção ou ferimento de sangue, e evoca repugnância ou evitação. O comportamento imprevisível dos palhaços deixa-nos desconfortáveis. O medo dos palhaços foi aprendido com membros da família. Retratos negativos de palhaços na cultura popular. Uma experiência assustadora com um palhaço.

Curiosamente, descobrimos que a explicação final, de ter tido uma experiência pessoal assustadora com um palhaço, teve o mais baixo nível de concordância. Isto indica que a experiência de vida por si só não é uma explicação suficiente para que as pessoas tenham medo deles.

Em contraste, o retrato negativo dos palhaços na cultura popular foi um factor de contribuição muito mais forte para a coulrofobia. Isto é compreensível uma vez que alguns dos palhaços mais proeminentes dos livros e filmes foram concebidos para serem assustadores — tais como Pennywise, o palhaço assustador do romance de Stephen King, It. (Esta personagem foi recentemente apresentada em dois filmes em 2017 e 2019, com Bill Skarsgård no papel principal).

No entanto, algumas pessoas têm medo de Ronald McDonald, a mascote da cadeia de fast-food, e ele não foi feito para assustar. Isto sugere que pode haver algo mais fundamental sobre o aspecto dos palhaços que perturba as pessoas.

De facto, o factor mais forte que identificámos foram os sinais emocionais escondidos, sugerindo que para muitas pessoas, o medo dos palhaços deriva de não conseguirem ver as suas expressões faciais devido à sua maquilhagem. Não podemos ver os seus rostos "verdadeiros" e, por conseguinte, não podemos compreender a sua intenção emocional. Assim, por exemplo, não sabemos se têm uma cara franzida ou uma sobrancelha sulcada, o que indicaria raiva. Não ser capaz de detectar o que um palhaço está a pensar ou o que poderá fazer a seguir, faz com que alguns de nós fiquemos nervosos quando estamos à sua volta.

Esta investigação proporcionou algumas ideias novas sobre a razão pela qual as pessoas têm medo de palhaços, no entanto, subsistem mais questões. Por exemplo, se a maquilhagem que mascara as emoções causa medo, será que as pessoas que têm o rosto pintado como animais também criam o mesmo tipo de efeito? Ou há algo mais particular na maquilhagem dos palhaços que provoca este medo? Este é agora o foco da nossa investigação contínua.

Exclusivo PÚBLICO/The Conversation

Os investigadores trabalham na University of South Wales