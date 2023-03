"Vida ou Morte": o making of da edição especial de aniversário com Ai Weiwei

O artista e activista chinês Ai Weiwei foi o director do PÚBLICO no dia do 33.º aniversário do jornal, que se celebrou a 5 de Março. Uma equipa do PÚBLICO discutiu com Ai Weiwei, nas últimas semanas, os temas da edição impressa e digital desse dia, que tiveram como mote a duplicidade da Vida e Morte.

