Julie e Rosina salvam animais da morte certa, em matadouros, e adoptam-nos

Quando a fotógrafa alemã Yana Wernicke conheceu, em 2020, Julie e Rosina, já sabia que queria debruçar-se sobre o tema da relação entre pessoas e animais. Começou por visitar os santuários de animais do seu país e fotografar pessoas a cuidar deles. "Visitei Julie e Rosina durante um longo período e percebi, lentamente, que o meu projecto iria ser sobre elas", conta ao P3 a autora do fotolivro Companions, editado recentemente pela Loose Joints. "Fiquei impressionada com a forma como estas mulheres assumiram a enorme responsabilidade de cuidar destes animais sem qualquer ajuda externa. A amizade que nutrem pelos animais que resgataram é diferente de tudo o que já tinha visto."

Julie e Rosina vivem a mais de 300 quilómetros de distância, mas ambas decidiram assumir a missão de resgatar "animais tipicamente considerados apenas pelo seu valor económico" das teias da indústria pecuária e acolhê-los nas suas propriedades. "[Elas] resgatam-nos de diversos lugares: de matadouros, de recintos de indústria pecuária ou de propriedades de indivíduos que não vêem qualquer serventia em mantê-los", explica Yana. "Por exemplo, um dos touros que foi resgatado tornou-se impotente após um acidente e o seu dono deixou de querer mantê-lo."

Até ao presente, Julie salvou vacas, exclusivamente. "Actualmente, ela é responsável por 13 vacas. Nem todas vivem com ela, porque não tem espaço para todas." Rosina, no entanto, cuida de algumas vacas, duas cabras, três porcos, um pato. Para além disso, tem também um cão e um gato. "Têm relações muito diferentes com cada um dos animais. Alguns podem ser mais difíceis do que outros, e nem todas as relações se desenvolveram à mesma velocidade. Por exemplo, Julie contou-me que a relação com uma das suas vacas se desenvolveu ao longo de vários anos. No início, não foi fácil, mas com o tempo acabaram por compreender-se melhor."

A única motivação das jovens mulheres, explica a fotógrafa de 33 anos, é salvar animais da indústria de produção de carne. Ao longo do tempo, "as vidas de Julie e Rosina tornaram-se indissociáveis das dos seus animais, com mantêm uma relação muito especial". "Existe confiança e carinho, mas também uma grande dose de responsabilidade e pressão. (...) Todo o dinheiro que fazem vai para o cuidado dos animais. Nenhuma delas é rica ou tem famílias ricas e é comum viverem com algumas dificuldades financeiras. Recebem doações através das redes sociais que são cruciais para a manutenção desta missão."

Para Yana Wernicke, fotografar o projecto ajudou-a a compreender o motivo pelo qual sempre ansiou por companhia animal, mas não só. "Uns meses antes de ter conhecido Julie, adoptei uma cadela que ia ser abatida num canil", conta. "Eu adoro-a, mas ela tem um temperamento difícil e ainda sente alguma dificuldade em adaptar-se