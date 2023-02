Benfica fecha a fase de grupos da Liga Europeia com vitória

O Benfica, já apurado para a próxima fase, venceu nesta terça-feira por 35-26 em casa do Veszprém, na 10.ª e última jornada do grupo A da Liga Europeia de andebol, de que é campeão em título.

Num jogo para ‘cumprir calendário’, ante o último classificado da poule, com dois pontos, os ‘encarnados’ chegaram aos oito pontos quando já estavam apurados, juntando-se ao Sporting na próxima fase, avançando do grupo com Montpellier, Göppingen e Schaffausen, que acabaram nas três primeiras posições.

Chema Rodríguez, treinador das "águias" e seleccionador da Hungria, rodou a equipa em solo húngaro para dar minutos aos jogadores menos utilizados e descansar os habituais titulares, mas conseguiu vencer por números expressivos, com uma vantagem final de nove golos.

Petar Djordjic foi o principal contribuidor para este resultado, com sete tentos certeiros, num dia em que a eficácia fez a diferença para o conjunto português, que marcou 35 das 46 tentativas, contra 26 em 52 dos húngaros.

Ao intervalo, as ‘águias’ já venciam por três golos (17-14), e a vantagem apenas se avolumou até final, com o destino traçado para ambos: o Benfica segue para a fase a eliminar para defender o ceptro europeu, o Veszprém fica pelo caminho.