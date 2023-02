Minuto pela Educação. Candidaturas a bolsas de investigação: por onde começar?

O Minuto pela Educação é uma rubrica semanal sobre bolsas e formação. Com apoio da Fundação La Caixa e do BPI.

Para quem quer continuar a estudar e, ao mesmo tempo, apostar na investigação, concorrer a uma bolsa pode ser o próximo passo — e é importante saber por onde começar.

Primeiro que tudo, é bom perceber que tipo de bolsa vai ao encontro das prioridades e objectivos da investigação que se quer desenvolver. Será uma candidatura a uma bolsa de doutoramento ou de pós-doutoramento? Uma bolsa de apoio à investigação ou de desenvolvimento profissional? Ou até faz sentido enveredar por um projecto de investigação com dois ou mais investigadores?

Sabendo a resposta a estas questões, o passo seguinte é procurar por bolsas de investigação com candidaturas abertas. Alguns bons locais para descobrir oportunidades disponíveis são as páginas das universidades e dos institutos ou então sites como o Find-A-PhD e o Postgraduate Search. Os tipos de bolsa, requisitos, prazos e toda a informação útil estão lá.

Agora, é altura de explorar e estar atento.

