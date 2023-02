Portugal cumpriu os mínimos e está mais perto do Eurobasket 2025

No penúltimo jogo da fase de pré-qualificação, a selecção nacional venceu em Chipre e mantém a liderança do Grupo F.

Portugal confirmou nesta quinta-feira o favoritismo com que entrou em campo para o embate com Chipre e está agora a um triunfo de chegar à fase de qualificação para o Eurobasket 2025. Em Nicósia, a selecção nacional venceu por 66-75 e precisa de voltar a impor-se à Bulgária, no domingo, para assegurar o primeiro lugar do Grupo F.

Nesta fase de pré-qualificação, o percurso de Portugal tem sido vitorioso. Cinco jogos, cinco triunfos, o últimos dos quais obtido numa Eleftheria Sports Arena que começou despida e que aos poucos se foi compondo. Esta selecção de Chipre, relativamente modesta, mostrou demasiadas debilidades no arranque da partida, que Portugal explorou para chegar a um parcial de 0-11 e depois a 2-14, antes de permitir uma ligeira recuperação ao adversário.

Em condições normais, a selecção nacional é muito superior, mas a verdade é que o nível colectivo foi caindo e os cipriotas aproveitaram para voltarem ao jogo no segundo período, primeiro com uma aproximação a 23-26, depois passando mesmo para a frente do marcador, a 33-31, a 2m27s do intervalo.

Mário Gomes, seleccionador nacional, conseguiu estancar a hemorragia e no ataque Portugal voltou a conseguir lançamentos abertos suficientes para compensar os erros defensivos que ia cometendo. Com Travante Williams em alta (terminou com 24 pontos), a equipa ia respondendo ao bom aproveitamento de Chipre da linha de três pontos (Simitzis em destaque).

Recuperado o ascendente, com um parcial de 22-26 no terceiro período, Portugal controlou a vantagem na recta final, sem grande brilhantismo, e acabou por carimbar a quinta vitória em outros tantos jogos nesta fase de pré-qualificação. Falta manter a liderança do grupo, no domingo (17h), frente à Bulgária, para rumar à próxima etapa de apuramento.