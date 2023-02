Forças Armadas: a discrição é apanágio do novo chefe do Estado-Maior General

O general José Nunes da Fonseca, que até final de Fevereiro continuará chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), é a proposta do Governo para CEMGFA [chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas] apresentada ao Presidente da República. A discrição é o apanágio do sucessor do almirante Silva Ribeiro, que termina funções a 1 de Março, quando o novo responsável toma posse.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt