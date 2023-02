Poucos saberão que o “volta para a tua terra” tão caro à extrema-direita (e aos que com ela namoram) poderia ser a melhor tradução para Get Back dos Beatles, editado em single, em Abril de 1969, e incluído no álbum Let it Be, em 1970. Chegou a chamar-se No Pakistanis e o objetivo era ridicularizar o discurso anti-imigração que proliferava na Grã-Bretanha da altura.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt