Carnavais há muitos, mas como este não há mais nenhum. Considerado um dos grandes Carnavais do mundo é sempre aparatoso, entre a opulência de bailes e festas, paradas de barcos e, claro, a excentricidade e apuro das célebres máscaras. Desde o início do mês e até à terça-feira gorda, o espectáculo não pára. Espreite aqui algumas das máscaras mais nobres do Carnaval veneziano deste ano.