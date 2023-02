Amigos improváveis: um vison ferido encontrou alegria junto de 40 guaxinins

Kiwi vivia numa quinta de produção de peles nos Estados Unidos, até ser resgatada pelos activistas da Open Cages Poland. O vison fêmea tinha feridas em todo o corpo, provavelmente resultantes de mordidas dos irmãos e mãe. Recebeu cuidados veterinários e foi transferida para um asilo, onde fez um grupo de amigos improváveis: passa os dias a brincar com cerca de 40 guaxinins.

As imagens foram captadas por Andrew Skowron, fotógrafo polaco que se dedica a captar atropelos aos direitos dos animais, como segredos das fábricas de produção animal, zoos onde os animais vivem em "condições horrendas", mas também as estações polacas que se encheram de animais no início da guerra na Ucrânia e, agora, uma história de amizade.

"A transformação de Kiwi mostra claramente as necessidades destes animais e como as preencher — através dos jogos, a nadar, com movimento e satisfazendo a sua curiosidade. Nas quintas de produção de pêlo, além do óbvio sofrimento físico, sofrem mentalmente. Passam as suas vidas em jaulas minúsculas, entediados, apáticos, ou, pelo contrário, com comportamentos agressivos e canibais", disse, citado em comunicado enviado ao P3, Bogna Wiltowska, director de Investigações e Intervenções da Open Cage.

Em Março do último ano, foi aprovada pela Comissão Europeia o início de uma Iniciativa de Cidadania Europeia para acabar com a criação de animais para produção e comércio de peles na União Europeia (UE). Os cidadãos, numa megapetição, apelam para que estas quintas de produção, cujo propósito é a extracção de pele dos animais, sejam totalmente banidas da UE e que a sua comercialização, ou a de produtos que contenham pele, seja proibida. A recolha de assinaturas termina um ano depois da data de entrega — 16 de Março de 2023, no caso — e o documento pode ser consultado aqui.