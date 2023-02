Catarina Martins, uma década em imagens

Catarina Martins assumiu a coordenação do Bloco de Esquerda em Novembro de 2012, numa liderança bicéfala com João Semedo. Esta terça-feira revelou que não será candidata na próxima Convenção Nacional do Bloco, agendada para os dias 27 e 28 de Maio.

“Faço-o publicamente porque um partido de milhares de aderentes com relações quotidianas em tantas lutas e causas com dezenas de milhares de pessoas e centenas de milhares de eleitores merece que diga com toda a clareza o que pretendo fazer”, afirmou Catarina Martins, sublinhando que devia este esclarecimento aos militantes por "lealdade” e para que todas as “listas que concorrem à direcção tenham toda a informação”.​

Em conferência de imprensa na sede nacional do partido, a bloquista assinalou que os anos em que esteve à frente do partido foram "um tempo extraordinário" em que o Bloco teve "vitórias e derrotas" tanto nas eleições, como nos movimentos e lutas sociais ou na frente parlamentar que são "parte importante" do "combate" do Bloco — e admitiu que o desastre eleitoral de 2022 foi uma "pesada derrota". Mas frisou que o que tem de guiar o partido neste momento é "a coerência e o compromisso com o povo".

Mariana Mortágua deverá ser a sucessora de Catarina Martins na liderança do Bloco de Esquerda, apurou o PÚBLICO. Internamente é essa a solução que vinha sendo preparada e que dependia apenas de Catarina Martins decidir se permanecia, ou não, na coordenação do Bloco.