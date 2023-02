Tenistas portugueses visitam Áustria em Setembro

Sete anos depois da derrota em Guimarães, Portugal volta a encontrar a Áustria na Taça Davis. Desta vez em solo austríaco e para disputar o acesso à ronda de qualificação para a fase final da centenária prova. Na altura, o número um austríaco, Dominic Thiem, era 14.º e estava em clara ascensão no circuito mundial. Agora, e depois de alcançar o topo, o tenista de 29 anos está a atravessar uma crise de resultados e foi incapaz de impedir a derrota (1-3) com a Croácia, no passado fim-de-semana.

Thiem, finalista em Roland Garros em 2018 e 2019 e no Open da Austrália em 2020, viria a conquistar o primeiro troféu do Grand Slam nesse ano, no US Open. Esse seria mesmo o último título de Thiem no circuito, antes que a desmotivação e as lesões comprometessem a carreira e lhe permitissem disputar somente 16 encontros completos em 2021.

No ano passado, Thiem terminou com 18 vitórias em 34 encontros realizados, mas terminou o ano com meias-finais em dois ATP 250, Gijon onde derrotou João Sousa, e Antuérpia. Contudo, a presente época do antigo número três do ranking (em 2020) e actual 99.º tem sido um autêntico pesadelo; perdeu os quatro encontros que disputou, incluindo os dois da eliminatória com a Croácia, frente a Borna Coric (23.º) e Borna Gojo (121.º).

“Sei que não tem sido fácil para vocês apoiarem-me ultimamente e compreendo inteiramente que algumas das minhas derradeiras exibições não foram o que deveriam ser. Vou voltar à melhor versão de mim e com o vosso apoio, será mais rápido e sentir-me-ei melhor”, escreveu Thiem, na terça-feira, na sua conta do Instagram. Além da sua maior estrela, a Áustria conta ainda com mais quatro tenistas no top 200: Jurij Rodionov (130.º), Dennis Novak (142.º), Filip Misolic (144.º) e Sebastian Ofner (154.º).

O actual número um português é Nuno Borges (105.º), que esta semana ultrapassou João Sousa, caído para o 162.º lugar após perder os 250 pontos da vitória no torneio de Pune, no ano passado. Nos pares, Francisco Cabral (61.º) é o habitual parceiro de Borges na Taça Davis.

Actual 30.ª no ranking da Taça Davis, a selecção portuguesa ficou de fora da lista das 12 cabeças de série. A eliminatória terá lugar entre 15 e 17 de Setembro, mas resta saber qual o piso é que os austríacos vão escolher para receber Portugal.

Os restantes encontros do Grupo I são os seguintes:

Bósnia-Herzegovina (29.ª) - Alemanha (5.ª)

Bulgária (41.ª) - Cazaquistão (14.ª)

Bélgica (16.ª) - Uzbequistão (33.ª)

Argentina (18.ª) - Lituânia (39.ª)

Ucrânia (36.ª) - Colômbia (19.ª)

Hungria (22.ª) - Turquia (35.ª)

Israel (31.ª) - Japão (23.ª)

Grécia (42.ª) - Eslováquia (25.ª)

Peru (34.ª) - Noruega (26.ª)

Roménia (27.ª) - Taiwan (37.ª)

Taiwan (37.ª) - Brasil (28.ª)

Entretanto, na Argentina, João Sousa apurou-se para os quartos-de-final do Córdoba Open, ao derrotar o chileno Cristian Garin (103.º), por 7-5, 7-6 (8/6), depois de ter recuperado de 3-5 em ambos os sets. Esta é a primeira vez que o tenista vimaranense ganha dois encontros consecutivos desde Maio de 2022 – quando chegou à final em Genebra, onde perdeu com Casper Ruud.