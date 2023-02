Em nove anos, foram detectados 835 casos de mutilação genital feminina em Portugal

São já muitas dezenas de casos de mutilação genital feminina detectados ao longo dos últimos anos, mas aquele que mais impressionou as enfermeiras do serviço de ginecologia e obstetrícia do Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra) foi o de uma grávida, vítima de excisão, que admitiu estar a pensar submeter a esta prática a filha, após a nascença.