Mega-operação no Parque Natural do Sudoeste Alentejano. ICNF fiscaliza mais de 100 explorações agrícolas

O Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) está a levar a cabo uma mega-operação de fiscalização no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV). A operação, que visa verificar o cumprimento do regulamento do parque - onde existem centenas de estufas com uma área de ocupação que muitas vezes ultrapassa os limites estabelecidos - começou na terça-feira e termina ao final do dia desta quinta-feira. Nessa altura, é esperado que o instituto liderado por Nuno Banza faça um balanço dos resultados desta operação.

No terreno estão também mais de uma centena de vigilantes da natureza (provenientes de todo o país), técnicos, juristas e forças de segurança, que estão a fiscalizar 100 explorações agrícolas de flores, frutos vermelhos e produtos hortícolas.

Segundo fonte do ICNF já foram encontradas dezenas de irregularidades. Até à manhã desta quinta-feira já tinham sido feitas 32 participações, levantados cinco autos de notícia, uma apreensão e uma participação-crime. Esta participação-crime diz respeito a uma construção ilegal de uma moradia que estava embargada tendo as obras continuado apesar disso. Foi feita uma participação pelo crime de desobediência.

Há muito que as organizações que defendem o ambiente, como a associação Zero, alertam para o aumento da agricultura intensiva no PNSACV, nesta área protegida, que abrange concelhos do Alentejo e Algarve, e para a falta de controlo desta actividade.

Até há uma petição: O Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina não aguenta mais agricultura intensiva! Esta petição conta com mais oito mil assinaturas.

Esta petição surgiu depois de ter sido aprovada a Resolução do Conselho de Ministros n.º 179/2019 (RCM), que estabeleceu um regime especial e transitório para o Aproveitamento Hidroagrícola do Mira (PRM - Perímetro de Rega do Mira), em pleno Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV).

Segundo a petição, esta resolução veio “autorizar o triplo da actual área agrícola coberta por plástico, que se estimava rondar os 1.600 ha (11% do PRM), para um máximo de 4.800 ha (40% do PRM), permitindo a expansão de práticas agrícolas que apostam na utilização intensiva de água para rega, plásticos, fertilizantes e pesticidas sintéticos, e que dependem de uma longa cadeia de distribuição até chegar ao consumidor final, assim como da contratação de milhares de trabalhadores asiáticos, que têm acorrido à região em condições pouco claras”.

Esta petição que foi apoiada com projectos de lei e de resolução do PAN, do PCP, de Os Verdes e do BE chegou a ser discutida no Parlamento em Junho de 2021. Nesse dia dezenas de pessoas protestaram junto à Assembleia da República.

O PAN chegou a apresentar um Projecto de Lei que visava estabelecer as medidas urgentes a adoptar para cumprir o Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (POPNSACV), impedindo novas instalações e explorações agrícolas no PNSACV até ao cumprimento do referido plano, mas foi chumbado.