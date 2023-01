Rio Ave recorre de sanção da FIFA que impede inscrição de jogadores

O Rio Ave apresentou recurso à FIFA sobre a decisão do organismo de impedir que o clube possa inscrever jogadores, na sequência de uma queixa dos marroquinos do Raja Casablanca.

Em causa está a contratação do jogador camaronês Fabrice Olinga, em 2021, ano em que o avançado, segundo o Rio Ave, se apresentou como "atleta livre, sem vínculo contratual desde Junho do mesmo ano, depois de se ter desvinculado do clube belga Mouscron".

Consumada essa contratação, o emblema vila-condense confirmou ter recebido uma "comunicação do Raja Club Athletic, dando conta de um pretenso pré-acordo entre o jogador e o clube marroquino".

O Rio Ave garantiu que tinha "total desconhecimento" desse pré-acordo, mas que questionou o atleta e o seu agente sobre esse alegado documento.

"Foi-nos transmitido por ambos que a proposta apresentada pelo clube marroquino não foi ao encontro das exigências do jogador, pelo que não houve nenhum acordo entre as partes, logo, por consequência, não haveria qualquer contrato", indica o comunicado.

Segundo o Rio Ave, o atleta "foi inscrito na Liga Portugal no dia 4 de Janeiro 2022, com a emissão do certificado internacional do jogador pela Federação belga, atestando que este era um jogador livre e elegível para a sua inscrição na Federação Portuguesa de Futebol, que considerou válida a inscrição do jogador".

Entendimento diferente terá o Raja Casablanca, que se considerou lesado e apelou à FIFA, levando o organismo que tutela o futebol mundial a decretar a suspensão do direito de inscrever novos jogadores ao Rio Ave.

"Recorremos da decisão da FIFA às instâncias competentes por considerarmos que estamos a ser profundamente lesados e injustiçados numa matéria que nos parece bem clara e com pareceres jurídicos que nos eram favoráveis", diz o clube de Vila do Conde.

"Iremos defender a nossa posição até às últimas consequências, com a plena convicção que, em momento algum, o Rio Ave prevaricou ou adulterou os regulamentos", acrescentou o mesmo comunicado.

Entretanto, o jogador Fabrice Olinga já não é atleta do clube: depois de ter feito apenas seis jogos pela equipa principal do Rio Ave, chegou a acordo para uma rescisão amigável, em Setembro de 2022.