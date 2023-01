Condenado pelo assalto a Tancos recorre e insiste que tinha feito acordo com polícias

Advogados de outros arguidos negam acordo de impunidade com Paulino. Dez condenados recorreram para a Relação e a decisão do recurso será conhecida a 28 de Fevereiro.

Dos 11 condenados no julgamento de Tancos há um ano, dez recorreram do acórdão do Tribunal de Santarém, mas apenas sete quiseram alegar em sua defesa na fase de recurso. Assim, os seus advogados (e alguns desses arguidos) marcaram presença nesta terça-feira no Tribunal da Relação de Évora para a audiência de julgamento que requereram no âmbito do recurso interposto contra a sentença de 7 de Janeiro de 2022, que será lembrada por ter absolvido de prevaricação e outros crimes o ex-ministro da Defesa José Azeredo Lopes.