Câmara do Porto pede ao Governo que criminalize consumo de drogas

A Câmara do Porto apelou ao Governo para que tome “todas as iniciativas, com carácter de urgência, nomeadamente de natureza legislativa, que permitam o agravamento da criminalização do tráfico de estupefacientes e a criminalização do seu consumo na via pública, agravado quando ocorra nas proximidades de escolas, hospitais, parques infantis ou espaços de lazer.”