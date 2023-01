Berardo volta a tentar travar nos tribunais extinção da fundação ligada à sua colecção de arte

A litigância entre José Berardo e o Estado em torno da colecção de arte depositada no Centro Cultural de Belém (CCB) conheceu novo desenvolvimento esta quinta-feira. Os advogados do empresário pedem agora em tribunal que seja declarada a ineficácia do despacho n.º 262-A/2023, de 5 de Janeiro, uma Resolução Fundamentada do Conselho de Ministros que pretende garantir a extinção da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea – Colecção Berardo (FAMC-CB)​ e inibir os poderes dos administradores da fundação, presidida pelo próprio, até à nomeação da respectiva comissão liquidatária.