FC Porto imaculado na noite em que Conceição superou Pedroto

O FC Porto, detentor da Taça de Portugal, prossegue imaculado — sem qualquer golo sofrido — na defesa do troféu, que avança vertiginosamente para os quartos-de-final em noite de dupla celebração do treinador Sérgio Conceição, coroado recordista de vitórias no clube no 300.º jogo ao comando dos portistas, que marcaram encontro com o Ac. Viseu de Jorge Costa. Mas antes de assistir a mais uma goleada (4-0), sobre o Arouca, o Dragão teve de aguardar pela chegada de Toni Martínez, com o espanhol a entrar ao intervalo para ainda assinar um hat-trick.

Beneficiando de uma falta a meio-campo, logo no primeiro lance do encontro, o Arouca ainda mostrou que estava determinado a ir mais longe na prova, conquistando dois cantos em que tentou instalar a dúvida na defesa portista. Mas o choque com a realidade era inevitável e o Arouca voltou a sentir a força dos campeões. O FC Porto recompôs-se rapidamente e passou a exercer um domínio quase absoluto, apesar de algumas tímidas tentativas de saída para o ataque dos visitantes, que rapidamente desmultiplicavam o compacto bloco de cinco defesas e quatro médios.

Até aos 20 minutos, o FC Porto construía três ocasiões soberanas para poder encaminhar a eliminatória, mas nem Grujic, nem Taremi, nem Gabriel Veron pareciam suficientemente inspirados para bater João Valido.

O Arouca sentia-se cada vez mais encurralado e começava a formar um cordão de alta segurança composto por sete unidades, numa estratégia desmontada por Galeno, à passagem da primeira meia hora de jogo. Na oitava assistência da época, Mehdi Taremi convidava o brasileiro a explorar uma nesga de terreno transformada em corredor até à baliza e o extremo finalizava com absoluta eficácia (31’).

Positivo/Negativo Positivo Toni Martínez Chamado para a segunda parte, fez um hat-trick e deu forma à goleada.

Positivo Taremi Mais um par de assistências fundamentais para levar os “dragões” a bom porto.

Positivo Galeno Abriu a eliminatória com uma finalização que já é imagem de marca. Atirou à barra antes de sair.

Positivo João Valido Adiou enquanto e até onde pôde o sucesso portista, coleccionando defesas importantes. Negativo Arouca Percebe-se o pragmatismo de um conjunto que há menos de 15 dias foi atropelado no Dragão. Mas, de tão hermético, o Arouca estava condenado a sair sem brilho da Taça.

O iraniano repetiria a proeza no início da segunda parte, quando lançou o espanhol Toni Martínez, que, com dois golos em dois minutos, acabou com quaisquer dúvidas. Ele, que entrara apenas ao intervalo para o lugar de Veron.

Depois do nulo na Liga, frente ao Casa Pia, Sérgio Conceição podia assimilar a proeza de superar José Maria Pedroto e isolar-se como treinador do clube com mais triunfos: 216... em menos 22 desafios do que o mítico técnico dos “dragões”.

Para o Arouca, que há menos de duas semanas fora goleado (5-1) no Dragão, para o campeonato, esgotava-se o prazo para repensar a estratégia e tentar ir à procura de um caminho alternativo no mapa rumo ao Jamor. A equipa de Armando Evangelista ainda tentou livrar-se das amarras, mas acabou refém do seu maior receio.

O FC Porto aproveitava para gerir o desgaste enquanto a barra da baliza de João Valido colaborava com o guarda-redes (negando a felicidade a Galeno) no esforço de controlar os números finais e Sérgio Conceição reservava ainda um momento para lançar o central Pepe, ausente da equipa há mais de dois meses. Mas a noite era mesmo de Toni Martínez, que ainda foi a tempo, já no período compensação, de completar um hat-trick em apenas 45 minutos.