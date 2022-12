Jogos com História: Barcelona-Espanyol, o derby desigual

Dia 9 de Junho de 2007. Joga-se a penúltima jornada da La Liga e a luta pelo título está ao rubro, com Barcelona e Real Madrid empatados na frente, ambos com 72 pontos. As duas equipas venceram na ronda 36 e o emblema da capital tem vantagem no confronto directo – ganhou em casa por 2-0 e empatou na Catalunha (3-3) na segunda volta. Nesse sábado, o Real visita o Saragoça, 5.º classificado, enquanto o Barcelona recebe o seu vizinho Espanyol, 11.º colocado. Os madrilenos empatam a dois golos, mas os “culés” não fazem melhor. E pelo mesmo resultado.