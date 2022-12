Analisado objectivamente, deixando de lado os esgares e interjeições de indignação pública e privada, o caso da indemnização paga pela administração da TAP a Alexandra Reis, a ex- secretária de Estado do Tesouro, não tem nada de excepcional, apenas revela com evidência o modo como funciona o engenho económico da burguesia remunerada, aquela – hoje fortemente maioritária – que se define a partir de um salário e não da propriedade.