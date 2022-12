No País dos Arquitectos: Cidade do Futebol, onde a arquitectura contrasta com a exuberância

No 51.º episódio do podcast No País dos Arquitectos, Sara Nunes, da produtora de filmes de arquitectura Building Pictures, conversa com o arquitecto Tomás Salgado, do atelier Risco, sobre a Cidade do Futebol, em Oeiras.

O arquitecto Tomás Salgado recorda a importância da arquitectura da Cidade do Futebol para o bom desempenho desportivo dos jogadores no Euro 2016, altura em que Portugal se consagrou campeão: “Gerou um enquadramento totalmente diferente para a selecção nacional e, nesse sentido, sim, a arquitectura foi mais um dos elementos que contribuiu para essa boa performance. Acredito que sim.”

O desenho do complexo foi pensado estrategicamente ao ponto de condensar um conjunto de vários edifícios num só local e fazer desaparecer a evidência de rupturas. O resultado foi diluir a exigência programática de separação entre as várias áreas: “Quando fizemos o concurso, o programa falava em edifícios autónomos, separados entre si. Mas o terreno era tão apertado que nós tivemos de os encaixar todos uns nos outros, como uma espécie de lego.”

Para além do desafio de responder a prazos apertados, acrescia a necessidade de “conciliar vários níveis de utilização” num terreno que tinha um desnível. Para responder a essa situação, o atelier Risco modelou o terreno com muros de sustentação: “Aproveitámos as pedras que existiam num parque de estacionamento e utilizámos grande parte dessas pedras para a construção de muros de gabião.”

Neste projecto, tal como em todos os que desenvolvem, quiseram criar uma infra-estrutura duradoura que promovesse a continuidade entre os vários elementos da cidade: “Temos uma grande preocupação de que os edifícios sejam desenhados de forma a envelhecerem bem. E envelhecer bem quer do ponto de vista estilístico (da imagem e da linguagem), quer do ponto de vista construtivo”, explica Tomás Salgado. Porque se trata de um edifício racional, a simplicidade da sua arquitectura chega a contrastar com a exuberância criada pelo mundo do futebol. Fazendo parecer simples o que, segundo o arquitecto, é “muito complicado” e está carregado de simbolismo.

Importa referir que, para além do trabalho de todos os colaboradores de projecto e especialidades técnicas, a Cidade do Futebol teve também o contributo da equipa da P06, com Nuno Gusmão no design gráfico: “Isso contribui muito para que o edifício comunique de uma forma muito fácil, mas não simplista para quem o visita.” Aliada a esta ideia, existe ainda a busca pelo conforto: “Achamos que os edifícios têm de ser, antes de mais, para as pessoas se sentirem bem, para as pessoas se sentirem confortáveis. Também se devem sentir surpreendidas, mas é fundamental que se sintam confortáveis. Pelo menos é assim que nós vemos a arquitectura.”

Ao longo do seu percurso, o atelier Risco tem trabalhado com projectos que revelam um forte carácter urbano. Já no final da entrevista, Tomás Salgado deixa uma reflexão sobre a forma de pensar e fazer cidade, em particular na capital: “Embora Lisboa tenha tido uma evolução que eu acho que foi bastante significativa, nos últimos anos, ao nível dos espaços públicos, continua a haver problemas graves de mobilidade (...). Era importante pegar num conjunto de áreas que existem não assim tão distantes do centro e dotá-las de excelente transporte público, de boas infra-estruturas, com um bom desenho de base – e isto, pessoalmente, acredito que tenha de partir da iniciativa pública – e depois então desenvolver áreas com zonas habitacionais de qualidade.”

