The Fall: terror e fascínio

Como qualquer pessoa interessada pode comprovar online, tem-se conjecturado sobre a hipótese de vir a existir uma quarta temporada da série The Fall (2013-2016). O ano passado, um dos episódios da Variety Studio: Actors on Actors colocou frente-a-frente as actrizes Elisabeth Moss e Gillian Anderson, tendo esta última afirmado que gostaria de regressar ao papel da Detective Superintendente Stella Gibson, que na série criada por Allan Cubitt se desloca de Londres a Belfast para rever o dossier da investigação de um homicídio que se verificará ser obra de um serial killer. Uma das particularidades mais significativas de The Fall é a revelação imediata para o espectador da identidade do autor dos crimes, algo que a polícia irlandesa só descobrirá no final da primeira temporada. E uma vez descartado o modelo do whodunnit, todo o esforço seguido será no desenvolvimento das personagens principais e secundárias, sobretudo as de Stella Gibson (a investigadora) e Paul Spector (o assassino), e na descrição detalhada daquilo que representa a existência comum do indivíduo que esconde uma natureza monstruosa e o trabalho da polícia em identificá-lo e reunir provas que conduzam ao seu julgamento e condenação.