FC Barcelona vence FC Porto e ergue Supertaça Ibérica de andebol

O FC Barcelona conquistou este domingo a primeira edição da Supertaça Ibérica de andebol ao vencer o FC Porto, por 32-24, na final do torneio, em Málaga, que teve ainda o Sporting na quarta posição.

Após o FC Porto ter afastado o Granollers e o FC Barcelona o Sporting nas meias-finais, a final ditou um duelo ibérico entre os campeões de Portugal e Espanha, que pendeu para o colosso catalão bicampeão europeu.

O FC Barcelona, do pivô internacional português Luís Frade, impôs o seu favoritismo após um equilíbrio inicial, tendo chegado ao intervalo a vencer por um "magro" 14-10, muito por culpa da eficácia defensiva dos guarda-redes Sebastián Frandsen e Péres de Vargas.

O encontro começou sob a "estrelinha" de Pedro Valdés, que marcou três dos primeiros quatro golos do FC Porto, o outro foi de Pedro Cruz, e que permitiram à formação campeã nacional alternar a liderança do marcador com os catalães até aos 6-6.

Mais eficaz na finalização e a cometer menos erros, o FC Barcelona, com um golo de Luís Frade, passou para a frente do marcador definitivamente aos 7-6 e aumentou pela primeira vez para a vantagem de dois pelo sueco Jonathan Carlsbogard aos 8-6.

A formação espanhola dilatou a diferença para três golos à passagem dos 10-7 e aumentou para quatro aos 13-9, com um golo do francês Dika Mem, e apesar da reacção dos "dragões", atingiu o intervalo a vencer por 14-10.

No início da segunda parte, que começou com um golo de Ludovic Fàbregas (15-10), o FC Porto meteu um parcial de 3-0, com golos de Víctor Iturriza, Leonel Fernandes e Fábio Magalhães, e reduziu a diferença para apenas dois golos aos 15-13.

A reacção dos "dragões" sofreu um "apagão" aos 17-15, altura em que os catalães meteram um parcial de 4-0, que elevaram a diferença para seis golos (21-15), que se revelou um obstáculo intransponível até final.

A formação portista, que sofreu ainda a contrariedade da lesão de Jakob Mikkelsen quando o marcador estava em 29-20, sentiu sempre dificuldades em contrariar o ascendente dos catalães, que com o aproximar do fim do jogo consolidaram o triunfo em 32-24.

Pedro Valdês, com seis golos, foi o jogador do FC Porto em destaque na concretização, enquanto na formação do FC Barcelona esse papel pertenceu ao internacional francês Dika Mem, com oito remates certeiros.

A superfavorita formação do FC Barcelona acabou por erguer o primeiro troféu da Supertaça Ibérica, prova promovida pelas federações dos dois países e que no próximo ano deverá decorrer em Portugal.

Sporting falha pódio

Depois da boa réplica na meia-final com o FC Barcelona, o Sporting, que ao intervalo vencia o Granollers por 23-16, permitiu a igualdade nos últimos segundos, após ter tido uma vantagem de oito golos aos 23-15.

Destaque neste jogo para a estreia do guarda-redes norueguês André Kristensen, de 22 anos, que esta semana chegou ao plantel leonino, para colmatar a saída de Manuel Gaspar, para os franceses do Nantes.

Sem o guarda-redes argentino Leonel Maciel nem Francisco Costa, que apesar de fazer o aquecimento só foi chamado a jogo nos sete metros, a formação dos "leões" impôs-se ao Granollers e liderou o marcador praticamente desde o início da partida.

A vencer por dois golos aos 8-6, o Sporting meteu um parcial de 4-0 que elevou a vantagem para 12-6, dobrando os golos dos espanhóis, que no sábado tinham perdido com o FC Porto por 46-30, e atingiu o intervalo com sete golos de vantagem (23-16).

Na segunda parte, o treinador Ricardo Costa geriu o desgaste físico do plantel, poupando alguns jogadores, e o rendimento da equipa decaiu, disso tirando partido o vice-campeão espanhol Granollers para encurtar a diferença no marcador.

Os "leões" viram a vantagem de seis golos aos 27-21 ser reduzida para três aos 27-24, sofrendo um parcial de três, e para dois aos 29-27, situação que fez soar o alarme e aumentou a intranquilidade na desgastada equipa do Sporting.

A formação portuguesa ainda respondeu com um parcial de 4-0 que recolou a vantagem em seis golos aos 33-27, mas não teve sequência, dado que a inconsistência do jogo leonino levou a que o Granollers empatasse aos 36-36 e levasse a decisão para os 7 metros.

No desempate do encontro para a atribuição do 3.º e 4.º lugares da Supertaça Ibérica valeu a eficácia dos jogadores do Granollers, que não falharam qualquer remate, contra dois do Sporting, que erraram o alvo.

O ponta Étienne Mocquais, com sete golos, e o central Natán Suárez, com seis, foram os jogadores do Sporting em destaque na concretização, tendo o melhor marcador do encontro sido o espanhol Jan Gurri, com 10, ao que somou mais um 7 metros no desempate.