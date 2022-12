As ULS – modelo vertical de gestão inadequado às necessidades da população

Criar novas ULS é manter e agravar as insuficiências do SNS e é regredir no trabalho em rede. Começa mal esta nova equipa ministerial. Será da maioria absoluta?

Apesar de as oito unidades locais de saúde (ULS) existentes no país terem vindo a demonstrar em vários estudos publicados que não traduzem, na prática, ganhos económicos e em saúde, a DE-SNS, liderada por Fernando Araújo, decidiu desde já avançar no primeiro trimestre de 2023 com mais quatro novas ULS: Guimarães, Entre Douro e Vouga (Santa Maria da Feira), Aveiro/Ovar e Leiria. Começa mal esta nova equipa ministerial. Será da maioria absoluta?