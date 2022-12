Rostos da aldeia: Bernardo Neto - o produtor de amêndoas de Trevões

Hoje vamos até ao concelho de São João da Pesqueira, no Douro, para visitar a aldeia vinhateira de Trevões. Vamos conhecer Bernardo Neto, um jovem de 35 anos que nasceu e cresceu em Lisboa, e só ia até Trevões, à terra do avô materno, durante as férias. Bernardo viveu sempre em Lisboa, tirou o curso de tradução, mas cansou-se da cidade e de viver à secretária, rodeado de papéis e burocracia. Pensou em montar um negócio longe dali, e lembrou-se que a família já tinha um montado. Resolveu afirmar-se como produtor em amêndoa biológica. Primeiro experimentou passar um inverno na aldeia. Como viu que não era difícil, convenceu a namorada a acompanhá-lo. Dizia-lhe que um dia mau no Douro é melhor do que um dia bom em Lisboa. Não foi difícil convencê-la.

Hoje Bernardo e Mariana já fizeram a família a crescer, e já nasceu a pequena Alice, uma das mais novas habitantes de Trevões.

Siga o podcast Rostos da Aldeia no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e nas outras plataformas de podcasts.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo. A locução é da Sónia Borges.