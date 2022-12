Nesta casa em Ansião, as divisões vivem “para o seu interior”

Onde estavam duas pequenas habitações, em estado de ruína e sem valor patrimonial ou arquitectónico, surgiu a Casa Âmago. Localizada no centro histórico da vila de Ansião, distrito de Leiria, chama-se “Âmago” porque “a casa vive para o seu interior”, conta o arquitecto Bruno Dias, responsável pelo projecto.

O sonho dos clientes era ter “o máximo de privacidade possível” dentro da casa. Isto porque, em termos de visão de arquitectura tradicional portuguesa, “faziam-se casas em que as salas eram viradas para a frente de rua”, explica Bruno Dias. Nesta, o processo quebrou o tradicional: “revertemos um pouco esse ambiente de sala e viemos para o seu interior”.

Na habitação de tipologia T5, a zona social relaciona-se com um open space, com “menos divisões possíveis”, de maneira a ter uma maior ligação com um espaço interno: “não ter de aceder às divisões, mas ter visão sobre elas”. Desta forma, há salas que têm vista sobre outras “para haver esse controlo”. Assim, as divisões não são limitadas “à sua essência de espaço físico” e o exterior “quase que invade o interior”.

Bruno Dias orgulha-se de o resultado ser tal e qual o projectado, mantendo o seu registo minimalista e de predominância de betão, madeira e ferro, mesmo com alguns desafios para lá se chegar. Por exemplo, não existiu a possibilidade de colocação de uma grua, tendo sido uma “obra toda feita por meios manuais”. Nesta fotogaleria, a visita começa no “ponto essencial” da casa: o pátio central.

