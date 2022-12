João Goulão: “As bebidas alcoólicas no nosso mercado são disparatadamente baratas”

A criação de uma estrutura única que, à semelhança do extinto Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT), detenha as competências de planeamento e execução das políticas e do tratamento voltou a estar em cima da mesa, segundo João Goulão, coordenador nacional para os problemas da droga, das toxicodependências e do uso nocivo do álcool. Na semana em que o relatório sobre a situação do país em matéria de droga e de álcool apontou para um aumento das recaídas e das mortes por overdose de substâncias ilícitas e por intoxicação alcoólica (115 óbitos), Goulão foi à Assembleia da República relembrar que a transferência do tratamento para as administrações regionais de saúde não funcionou e que os serviços estão “na penúria” em termos de recursos humanos.