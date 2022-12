Ricardo Araújo Pereira: deliberações da ERC ferem liberdade de expressão? “Só ferem o bom senso”

Alvo de três queixas à ERC pelo tratamento dado ao partido de André Ventura, diz ao PÚBLICO que as suas entrevistas a políticos só existem “porque vivemos num determinado sistema, chamado democracia”.

“O programa de entretenimento ideal para receber o presidente do Chega seria um espaço como As Tardes da Júlia”, disse ao PÚBLICO Ricardo Araújo Pereira, anfitrião do programa para o qual não quer convidar André Ventura e que desde a sua estreia foi alvo de três queixas à Entidade Reguladora da Comunicação (ERC) sobre o tratamento dado ao partido de extrema-direita.