Cátia Custódio, a veterinária de Salzedas

Neste episódio vamos até à aldeia de Salzedas, no concelho de Tarouca, conhecer Cátia Custódio, uma jovem de 24 anos que nasceu em Madrid, a capital europeia onde viveu até aos 13 anos. Vinha a Salzedas todos os anos, passar o verão, e lembra-se de chorar quando acabavam as férias, porque nunca queria ir embora, queria ficar na aldeia que ficou famosa por causa do seu mosteiro cisterciense.

Quando a família quis regressar de vez, foi uma das mais entusiastas. Deixou amigos em Madrid, mas não teve nenhum problema de integração. Inscreveu-se, de imediato, na Banda Filarmónica de Salzedas, onde o pai conheceu a mãe.

Cátia fez o ensino secundário numa escola de Tarouca, o curso de veterinária na Universidade de Vila Real, e frequenta a Banda Filarmónica da aldeia onde toca saxofone. Curso terminado, facilmente arranjou emprego, no canil municipal e no parque biológico de Lamego. É também o mais jovem membro da junta de Freguesia de Salzedas.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo. A locução é da Sónia Borges.