Vamos mesmo falar de arquivos?

No rescaldo do seu trabalho para a série Despojos de Guerra e o documentário Daniel e Daniela, Sofia Pinto Coelho (S.P.C.) manifestou aqui o seu descontentamento sobre as condições de acesso às imagens de arquivo (Os Porteiros da História, 18.11.2022), em artigo que, mencionando de passagem a RTP, é sobretudo um retrato desolador do braço de conservação da Cinemateca (Arquivo Nacional das Imagens em Movimento-ANIM).